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Экс-тренер Манчестер Юнайтед: Мне близок Эвертон

Экс-тренер Манчестер Юнайтед: Мне близок Эвертон
14:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший наставник Манчестер Юнайтед Дэвид Мойес прокомментировал вероятность своего назначения главным тренером Эвертона.

Шотландский специалист Дэвид Мойес отреагировал на слухи, согласно которым он может вновь возглавить «Эвертон». Наставник ливерпульцев Марку Силва находится на грани увольнения после провального старта.

Тем не менее пока Мойес, возглавлявший «Эвертон» более 11 лет, отказался давать какие-либо комментарии.

«Я никогда не говорю о работе, когда в клубе есть другой тренер. Это моя позиция, не хочу оказывать лишнее давление на коллег, которые и так сталкиваются с постоянными слухами.

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Но, конечно, «Эвертон» остаётся для меня клубом, за который я переживаю. Мне близок «Эвертон», я провёл в клубе 11,5 лет. Очень рад, что они обыграли «Вест Хэм». Когда я возглавлял клуб, мы всегда были конкурентоспособными, практически всё время финишировали в еврокубковой зоне», — цитирует Мойеса talkSPORT.

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ФК Эвертон, Футбол, АПЛ, Дэвид Мойес, Новости футбола.
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