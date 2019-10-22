Неймар не смог решить свой финансовый конфликт с Барселоной

Новости спорта:Бразильский форвард Неймар не смог урегулировать свой финансовый спорт с каталонской Барселоной.

«Барселона» и форвард «ПСЖ» Неймар не сумели договориться об урегулировании финансового спора в досудебном порядке, сообщает ESPN.

Стороны ведут спор по поводу бонуса в размере € 43 млн, который полагался Неймару за продление контракта с каталонцами. Бразилец получил € 14 млн, а затем должен был получить ещё € 29 млн. Но после того как Неймар решил перейти в «ПСЖ», «Барселона» отказалась выплачивать остаток бонуса.

Неймар требовал через суд выплатить ему остаток суммы, а «Барселона» подала встречный иск, претендуя на уже выплаченные € 14 млн.

В итоге стороны так и не пришли к компромиссу. Теперь дело предстоит решать судье, которому нужно будет рассмотреть 3 тыс. страниц материалов громкого дела о больших деньгах.