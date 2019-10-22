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Шахтер - Динамо З: стартовые составы команд на матч ЛЧ

Шахтер - Динамо З: стартовые составы команд на матч ЛЧ
19:00 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Главные наставники Динамо и Шахтера определились со стартовыми составами на матч Лиги чемпионов.

Стали известны стартовые составы донецкого Шахтера и загребского Динамо.

В 19:55 по киевскому времени на харьковском ОСК Металлист стартует поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес

Динамо З: Ливакович – Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич – Стоянович, Моро, Адеми, Леовац – Ольмо, Оршич – Гавранович

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Напомним, что начало матча, который состоится во вторник, 22 октября, запланировано на 19:55 по киевскому времени.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, ФК Динамо З.
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