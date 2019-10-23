Наставник Динамо Загреб Белица: Я доволен тем, как сыграла моя команда

Новости спорта:Главный тренер Динамо Загреб Ненад Белица — о матче против Шахтера.

Шахтер спасся от поражения в матче против Динамо Загреб в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Я доволен тем, как сыграла моя команда. Думаю, мы могли бы добиться лучшего результата, чем этот, потому что у нас были действительно хорошие шансы, но на самом деле 2:2 — справедливый результат".

"Мы играем с Шахтером в Загребе через две недели. Того, что мы показали здесь, было недостаточно для победы, но я верю, что это будет в следующий раз. Мы можем на равных конкурировать с такими командами, как Шахтер и Аталанта, и мы показали это сегодня", — приводит слова Белицы официальный сайт УЕФА.

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