Скачать
Среда, 23.10.2019
Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
Экс-чемпион мира похвалил Усика
Экс-чемпион мира похвалил Усика
Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы
Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского

Нападающий Динамо: Ничья отличный результат

Нападающий Динамо: Ничья отличный результат
11:06 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Испанский форвард Динамо Дани Ольмо доволен результатом встречи с Шахтером.

Полузащитник загребского "Динамо" Дани Ольмо высказался о вчерашнем поединке Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".

"Думаю, это была хорошая игра. Мы создали много моментов, дважды забили. Как по мне, это неплохой результат.

Я счастлив, поскольку записал на свой счет первый гол в Лиге чемпионов и помог команде. Будем работать, чтобы добиться еще лучших результатов", - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что вчера Шахтер не смог обыграть дома хорватское Динамо, сыграв с ними 2:2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Новости спорта, Динамо Загреб, Дани Ольмо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
03 Шахтер не смог обыграть Динамо З в Харькове (Видео)
04 Такое случится впервые в истории: ПСЖ в шаге от уникального рекорда
05 Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь