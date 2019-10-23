Нападающий Динамо: Ничья отличный результат

Новости спорта:Испанский форвард Динамо Дани Ольмо доволен результатом встречи с Шахтером.

Полузащитник загребского "Динамо" Дани Ольмо высказался о вчерашнем поединке Лиги чемпионов с донецким "Шахтером".

"Думаю, это была хорошая игра. Мы создали много моментов, дважды забили. Как по мне, это неплохой результат.

Я счастлив, поскольку записал на свой счет первый гол в Лиге чемпионов и помог команде. Будем работать, чтобы добиться еще лучших результатов", - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что вчера Шахтер не смог обыграть дома хорватское Динамо, сыграв с ними 2:2.