Аякс 0:0 Челси: онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Представляем вашему вниманию матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Аяксом и Челси.

Сегодня, 23 октября, состоится матч между лидерами группы Н между амстердамским Аяксом и Лондонским Челси.

Аякс 0:0 Челси

Стадион Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Арбитр встречи – Овидиу Хацеган. Начало матча - 19:55.

Матч начался!

Ориентировочные составы:

Аякс: Онана — Дест, Велтман, Блинд, Тальяфико — ван де Беек, Мартинес, Альварес — Промес, Тадич, Зиеш

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Томори — Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои — Виллиан, Абрахам, Маунт

Аякс после прошлогоднего фурора, когда они дошли до полуфинала ЛЧ и практически вбили Тоттенхэм в полуфинале, не сбавляет обороты. Команда Тен Хага добыла уверенные стартовые победы над Лиллем и Валенсией, обыграв каждого из них со счетом 3:0.

Челси же не очень удачно начал групповой этап. Сначала было домашнее поражение от Валенсии 0:1, а во втором туре тяжелая победа над французским Лиллем 2:1.

Закономерно, что букмекеры фаворитом матча видят именно хозяев, коэффициент на их победу составляет 2,3. На Челси коэффициент составляет 2,9. Наименее вероятным исходом видится ничья - 3,5 коэффициент.

Оба коллектива к матчу подходят в прекрасной форме. Аякс в последних пяти матчах одержал четыре победы при одном поражении, Челси в последних пяти играх не очков не теряет. При этом подопечные Лэмпарда забили 16 мячей, а пропускали всего трижды.

Клубы встречались всего лишь раз. В 2010 году состоялся товарищеский матч, в котором Аякс одержал уверенную победу 3:1.