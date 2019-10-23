Заявка Копенганена на матч с Динамо

Новости спорта:В делегации оказался залечивший травму вратарь Грютебуст.

Копенганен объявил имена 20 футболистов, которые отправятся с командой на матча третьего тура группового раунда Лиги Европы с Динамо.

В заявку попал и вратарь Стен Грютебуст. Вчера стало известно, что основной голкипер команды на старте сезона восстановился после травмы.

Вратари: Стен Грютебуст, Карл-Йохан Йонссон, Федерик Ибсен;

Защитники: Гильермо Варела, Пьер Бенгтссон, Сотириос Папагианнополус, Андреас Бьелланд, Карло Бартолец, Брайан Овьедо;

Полузащитники: Йенс Стэйдж, Николай Томасен, Карлос Зека, Пеп Биль, Виктор Нельссон;

Нападающие: Виктор Фишер, Пиерос Сотериу, Мохаммед Дарамю, Майкл Сантос, Никлас Бендтнер, Расмус Фальк.

Матч между Динамо и Копенгагеном состоится завтра, 24 октября. Начало — в 22:00.