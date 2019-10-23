Скачать
Среда, 23.10.2019
Хачериди подписал контракт с Динамо
Хачериди подписал контракт с Динамо
Ярмоленко отмечает юбилей - 30 лет
Ярмоленко отмечает юбилей - 30 лет
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Официально: названа новая дата Эль-Класико Барселона - Реал
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского

Динамо - Копенгаген: слова Михайличенко перед матчем Лиги Европы

Динамо - Копенгаген: слова Михайличенко перед матчем Лиги Европы
18:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Главный тренер Алексей Михайличенко ответил на вопросы журналистов накануне встречи в Лиге Европы c Копенгагеном.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал о подготовке к матчу с Копенгагеном Лиге Европы и поделился своими ожиданиями от встречи.

Украинский и датский клубы по итогам двух туров лидируют в группе B, имея в своем активе по 4 очка. Две предстоящие встречи позволят одной из команды определить лидера квартета и выявить фаворита в борьбе за выход в плей-офф.

Пресс-конференцию Михайличенко начал с кадровых вопросов и оценил возможность выхода защитника Карлоса Самбрано, учитывая травмы Никиты Бурды и Тамаша Кадара.

"Выйдет ли Самбрано? Вы хотите, чтобы еще кто-то получил травму? Тогда не понимаю сути вопроса. Нужно, чтобы и Самбрано поиграл? Мне кажется, вряд ли вы увидите Самбрано. Вы могли поехать и посмотреть его в сборной Перу".

Маркевич: Загребское Динамо - тактически грамотная команда

Один из нынешних лидеров Динамо Беньямин Вербич присоединился к команде в январе 2018 именно из Копенгагена. Тренер киевлян поделился своим мнением, повлияет ли этот факт на его выступление.

"Я не ходил и не спрашивал у Вербича, настроен ли он на свою бывшую команду. Он профессионал и готовится не только к Копенгагену, но и к игре в Лиге Европы. Я не знаю, какие чувства будут у него в матче против бывшей команды. Наверное, прошло уже много времени, и осталось мало игроков, с которыми он играл. Я так думаю. Но все равно, это игра не Вербича против Копенгагена, а – Динамо Киев против Копенгагена".

Динамо и Копенгаген рассудит турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Умут Мелером. Михайличенко считает, что команда должна играть в свой футбол, вне зависимости от арбитра.

Хачериди подписал контракт с Динамо

"Стараюсь никогда не говорить о судействе, считаю это излишним. Команда всегда должна быть дисциплинированной в плане игры и в плане поведения. Кто будет судить, не имеет для нас никакого значения".

Также тренер Динамо поделился своим мнением о самом сопернике и назвал условия, при которых "бело-синие" смогут добиться победы.

"Копенгаген – команда, которая хорошо готова физически и очень дисциплинирована. Не скажу, что у них выделяются большие звезды, но команда по подбору игроков довольно ровная и предпочитает коллективный футбол".

Михайличенко прокомментировал тот факт, что организаторам пока не удалось продать желаемого количества билетов на матч, и рассказал о важности поддержки для команды.

"Я как тренер хотел бы пожелать, чтобы игра прошла для болельщиков поспокойнее. Как получится, мы завтра увидим, это футбол. Но, конечно, мы ждем поддержки, ждем трибун, зрителей, для нас это очень важно. А то, что не так много продано билетов, в этом есть наша вина, мы должны сами исправлять ее в каждой игре".

"Является ли этот отрезок ключевым? Его можно назвать таковым, но разве предыдущий отрезок из семи игр был менее важным и менее ответственным? Просто нужно рассматривать важность каждой игры, она для нас колоссальна, разбивать на какие-то отрезки очень сложно. Мы будем играть и в Кубке Украины, и в чемпионате, и в Лиге Европы. Все эти игры будут важнейшими и определяющими. Нужно идти от матча к матчу и добиваться необходимого результата", – завершил пресс-конференцию Михайличенко.

Матч Динамо – Копенгаген состоится в Киеве на НСК Олимпийский в четверг, 24 октября, и начнется в 22:00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Алексей Михайличенко, Новости футбола, Динамо - Копенгаген.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
02 Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)
03 Даша Астафьева прикоснулась к святым и не очень местам Конора Макгрегора (Фото)
04 Макгрегор впервые в Украине: все цитаты суперзвезды UFC от котлет по-киевски до Зеленского
05 Такое случится впервые в истории: ПСЖ в шаге от уникального рекорда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь