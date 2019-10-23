Динамо - Копенгаген: слова Михайличенко перед матчем Лиги Европы

Новости спорта:Главный тренер Алексей Михайличенко ответил на вопросы журналистов накануне встречи в Лиге Европы c Копенгагеном.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко рассказал о подготовке к матчу с Копенгагеном Лиге Европы и поделился своими ожиданиями от встречи.

Украинский и датский клубы по итогам двух туров лидируют в группе B, имея в своем активе по 4 очка. Две предстоящие встречи позволят одной из команды определить лидера квартета и выявить фаворита в борьбе за выход в плей-офф.

Пресс-конференцию Михайличенко начал с кадровых вопросов и оценил возможность выхода защитника Карлоса Самбрано, учитывая травмы Никиты Бурды и Тамаша Кадара.

"Выйдет ли Самбрано? Вы хотите, чтобы еще кто-то получил травму? Тогда не понимаю сути вопроса. Нужно, чтобы и Самбрано поиграл? Мне кажется, вряд ли вы увидите Самбрано. Вы могли поехать и посмотреть его в сборной Перу".

Один из нынешних лидеров Динамо Беньямин Вербич присоединился к команде в январе 2018 именно из Копенгагена. Тренер киевлян поделился своим мнением, повлияет ли этот факт на его выступление.

"Я не ходил и не спрашивал у Вербича, настроен ли он на свою бывшую команду. Он профессионал и готовится не только к Копенгагену, но и к игре в Лиге Европы. Я не знаю, какие чувства будут у него в матче против бывшей команды. Наверное, прошло уже много времени, и осталось мало игроков, с которыми он играл. Я так думаю. Но все равно, это игра не Вербича против Копенгагена, а – Динамо Киев против Копенгагена".

Динамо и Копенгаген рассудит турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Умут Мелером. Михайличенко считает, что команда должна играть в свой футбол, вне зависимости от арбитра.

"Стараюсь никогда не говорить о судействе, считаю это излишним. Команда всегда должна быть дисциплинированной в плане игры и в плане поведения. Кто будет судить, не имеет для нас никакого значения".

Также тренер Динамо поделился своим мнением о самом сопернике и назвал условия, при которых "бело-синие" смогут добиться победы.

"Копенгаген – команда, которая хорошо готова физически и очень дисциплинирована. Не скажу, что у них выделяются большие звезды, но команда по подбору игроков довольно ровная и предпочитает коллективный футбол".

Михайличенко прокомментировал тот факт, что организаторам пока не удалось продать желаемого количества билетов на матч, и рассказал о важности поддержки для команды.

"Я как тренер хотел бы пожелать, чтобы игра прошла для болельщиков поспокойнее. Как получится, мы завтра увидим, это футбол. Но, конечно, мы ждем поддержки, ждем трибун, зрителей, для нас это очень важно. А то, что не так много продано билетов, в этом есть наша вина, мы должны сами исправлять ее в каждой игре".

"Является ли этот отрезок ключевым? Его можно назвать таковым, но разве предыдущий отрезок из семи игр был менее важным и менее ответственным? Просто нужно рассматривать важность каждой игры, она для нас колоссальна, разбивать на какие-то отрезки очень сложно. Мы будем играть и в Кубке Украины, и в чемпионате, и в Лиге Европы. Все эти игры будут важнейшими и определяющими. Нужно идти от матча к матчу и добиваться необходимого результата", – завершил пресс-конференцию Михайличенко.

Матч Динамо – Копенгаген состоится в Киеве на НСК Олимпийский в четверг, 24 октября, и начнется в 22:00.