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Странное поведение Роналду в матче с Локомотивом (Видео)

Странное поведение Роналду в матче с Локомотивом (Видео)
21:36 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Криштиану Роналду поднял руку вверх после забитого гола Паулу Дибалой.

Во вторник, 22 октября, Ювентус в Турине обыграл Локомотив в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1. Оба гола в ворота московского клуба забил Паулу Дибала.

После второго взятия ворот аргентинцем на 79-й минуте встречи болельщики заметили, что Роналду поднял руку вверх сразу после гола якобы, сигнализируя арбитру о том, что его одноклубник был в офсайде.

Болельщики публиковали этот эпизод в соцсетях, дополняя видео словами непонимания.

Видеообзор матча:

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"Дибала только что забил победный мяч, а Роналду оказался больше заинтересован в том, чтобы просигнализировать об офсайде, чем в праздновании гола", – написал один из зрителей.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Паулу Дибала.
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