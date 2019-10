Странное поведение Роналду в матче с Локомотивом (Видео)

Во вторник, 22 октября, Ювентус в Турине обыграл Локомотив в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1. Оба гола в ворота московского клуба забил Паулу Дибала.

После второго взятия ворот аргентинцем на 79-й минуте встречи болельщики заметили, что Роналду поднял руку вверх сразу после гола якобы, сигнализируя арбитру о том, что его одноклубник был в офсайде.

Болельщики публиковали этот эпизод в соцсетях, дополняя видео словами непонимания.

So Dybala jist scored the winning goal for Juv and Ronaldo asking for offside rather then celebrating with his team mate pic.twitter.com/t6cHhR1rzj

— Frank Lampard (@iTweetLampard) October 22, 2019