Странное поведение Роналду в матче с Локомотивом (Видео)

Во вторник, 22 октября, Ювентус в Турине обыграл Локомотив в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:1. Оба гола в ворота московского клуба забил Паулу Дибала.
После второго взятия ворот аргентинцем на 79-й минуте встречи болельщики заметили, что Роналду поднял руку вверх сразу после гола якобы, сигнализируя арбитру о том, что его одноклубник был в офсайде.
Болельщики публиковали этот эпизод в соцсетях, дополняя видео словами непонимания.
So Dybala jist scored the winning goal for Juv and Ronaldo asking for offside rather then celebrating with his team mate pic.twitter.com/t6cHhR1rzj
— Frank Lampard (@iTweetLampard) October 22, 2019
Видеообзор матча:
"Дибала только что забил победный мяч, а Роналду оказался больше заинтересован в том, чтобы просигнализировать об офсайде, чем в праздновании гола", – написал один из зрителей.