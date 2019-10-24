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Звезда сборной США ждет ребенка от футболиста

Звезда сборной США ждет ребенка от футболиста
10:53 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Звезда сборной США по футболу Алекс Морган сообщила, что ждет ребенка.

Предполагается, что малышка родится в апреле 2020 года.

30-летняя Морган беременна от хавбека "Лос-Анджелес Гэлакси" Сервандо Карраско.

"Ребёнок ещё не родился, но мы уже его обожаем! Новый член семьи Карраско скоро появится на свет", — написала Морган в своём "твиттере".

На прошедшем чемпионате мира по футболу среди женщин Морган забила шесть мячей и помогла американкам выиграть золотые медали. В общей сложности она провела 169 матчей за сборную и забила 107 мячей.

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Морган и Карраско впервые встретились, когда оба играли на университетском уровне в Калифорнии. Спортсмены поженились в 2014 году.

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США, Сборная США, Алекс Морган, Женская сборная США.
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