Звезда сборной США ждет ребенка от футболиста

Предполагается, что малышка родится в апреле 2020 года.

30-летняя Морган беременна от хавбека "Лос-Анджелес Гэлакси" Сервандо Карраско.

"Ребёнок ещё не родился, но мы уже его обожаем! Новый член семьи Карраско скоро появится на свет", — написала Морган в своём "твиттере".

На прошедшем чемпионате мира по футболу среди женщин Морган забила шесть мячей и помогла американкам выиграть золотые медали. В общей сложности она провела 169 матчей за сборную и забила 107 мячей.

We are already in love and we haven’t even met her yet. Newest member of the Carrasco family, coming soon. pic.twitter.com/xeJPuDQgiS

— Alex Morgan (@alexmorgan13) October 23, 2019