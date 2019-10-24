Юный Холанд установил сумасшедший рекорд в Лиге чемпионов

Новости спорта:Молодой нападающий РБ Зальцбурга продолжает удивлять.

В поединке третьего тура группового этапа Лиги чемпионов РБ Зальцбург принимал Наполи. Австрийская команда уступила в результативном матче.

Оба гола РБ Зальцбург забил молодой Холанд, для которого они стали пятым и шестым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Тем самым, норвежский бомбардир стал первым игроком, который отличился шестью голами в трех дебютных матчах, сообщает Opta.

Предыдущий рекорд принадлежал Дрогба, который отметился пять раз за свои три первых матча в Лиге чемпионов в футболке Марселя.