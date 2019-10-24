Скачать
Четверг, 24.10.2019
Александрия выстояла ничью с Сент-Этьеном (Видео)
Александрия выстояла ничью с Сент-Этьеном (Видео)
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Сауль Альварес - Сергей Ковалев: стали известны судьи главного боя 2019 года
Украина поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
Украина поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
Дарья Белодед завоевала "золото" на турнире Grand Slam
Дарья Белодед завоевала "золото" на турнире Grand Slam

Динамо 0:1 Копенгаген: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Смотрите фото (4)
Динамо 0:1 Копенгаген: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
21:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Копенгаген.

Сегодня, 24 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" Динамо примет Копенгаген в рамках матча третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА 2019/20. Рассудит встречу турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. 

Составы команд

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко. Шепелев, Сидорчук, Вербич. Цыганков, Беседин, Де Пена.

Копенгаген: Юнссон. Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо. Штаге, Зека, Фишер. Сантос, Сотириу, Фальк.

Текстовая трансляция матча

Динамо 0:1 Копенгаген

Гол: Сотириу 2'

10' - Де Пена пробил из пределов штрафной - Юнссон на месте.

8' - Беседин пробил головой после подачи с правого фланга - рядом со штангой.

7' - Сантос пробил с метров 20-и - удар блокирован.

5' - Беседин забежал в офсайд.

2' - Гол! Бодренько начали поединок гости. После навеса с левого фланга мяч отскочил к Сотириу, который расстрелял ворота Бущана.

Матч начался!

1:57 - Прозвучал гимн Лиги Европы, вот-вот начнется игра.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

Положение в группе

Динамо и Копенгаген после двух туров являются лидерами в группе B. Оба коллектива набрали по 4 очка. В первом туре киевляне обыграли переиграли Мальме, а во втором - расписали безголевую ничью с Лугано. Копенгаген, в свою очередь, минимально обыграл Лугано, а затем поделил очки с Мальме. К слову, Мальме и Лугано проведут очный поединок, который пройдет параллельно киевскому матчу.

Прогноз букмекеров

По мнению специалистов, подопечные Алексея Михайличенко являются безоговорочными фаворитами встречи. Так, на победу киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 1,9, успех гостей оценивается в 4,5, Ничейный исход - в 3,4.

Слова перед матчем

как тренер хотел бы пожелать, чтобы игра прошла для болельщиков поспокойнее. Как получится, мы завтра увидим, это футбол. Но, конечно, мы ждем поддержки, ждем трибун, зрителей, для нас это очень важно. А то, что не так много продано билетов, в этом есть наша вина, мы должны сами исправлять ее в каждой игре.

Является ли этот отрезок ключевым? Его можно назвать таковым, но разве предыдущий отрезок из семи игр был менее важным и менее ответственным? Просто нужно рассматривать важность каждой игры, она для нас колоссальна, разбивать на какие-то отрезки очень сложно. Мы будем играть и в Кубке Украины, и в чемпионате, и в Лиге Европы. Все эти игры будут важнейшими и определяющими. Нужно идти от матча к матчу и добиваться необходимого результата", - рассказал главный тренер Динамо Алексей  Михайличенко.

"Мы видели много матчей "Динамо". Это все еще очень хорошая команда, хотя "Шахтер" покупает дорогих бразильцев для Лиги чемпионов и выглядит лучше. Мы не боимся, но уважаем соперника. Мы уже играли на этом стадионе против "Днепра". Мы ожидаем два сложных матча против "Динамо". Главное сыграть дисциплинированно в защите и использовать свои шансы в атаке", - рассказал перед матчем главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Копенгаген, Футбол, Новости футбола, Динамо - Копенгаген.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
02 Динамо - Копенгаген: где и когда смотреть матч Лиги Европы
03 Странное поведение Роналду в матче с Локомотивом (Видео)
04 Сент-Этьен 1:1 Александрия: онлайн-трансляция матча (Видео)
05 "Никогда раньше у меня такого не было": Фонсека рассказал о своих проблемах в Роме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь