Динамо 0:1 Копенгаген: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Новости спорта:Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Копенгаген.

Сегодня, 24 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" Динамо примет Копенгаген в рамках матча третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА 2019/20. Рассудит встречу турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Составы команд

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко. Шепелев, Сидорчук, Вербич. Цыганков, Беседин, Де Пена.

Копенгаген: Юнссон. Бартолец, Папаяннопулос, Нельссон, Овьедо. Штаге, Зека, Фишер. Сантос, Сотириу, Фальк.

Текстовая трансляция матча

Динамо 0:1 Копенгаген

Гол: Сотириу 2'

10' - Де Пена пробил из пределов штрафной - Юнссон на месте.

8' - Беседин пробил головой после подачи с правого фланга - рядом со штангой.

7' - Сантос пробил с метров 20-и - удар блокирован.

5' - Беседин забежал в офсайд.

2' - Гол! Бодренько начали поединок гости. После навеса с левого фланга мяч отскочил к Сотириу, который расстрелял ворота Бущана.

Матч начался!

1:57 - Прозвучал гимн Лиги Европы, вот-вот начнется игра.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

Положение в группе

Динамо и Копенгаген после двух туров являются лидерами в группе B. Оба коллектива набрали по 4 очка. В первом туре киевляне обыграли переиграли Мальме, а во втором - расписали безголевую ничью с Лугано. Копенгаген, в свою очередь, минимально обыграл Лугано, а затем поделил очки с Мальме. К слову, Мальме и Лугано проведут очный поединок, который пройдет параллельно киевскому матчу.

Прогноз букмекеров

По мнению специалистов, подопечные Алексея Михайличенко являются безоговорочными фаворитами встречи. Так, на победу киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 1,9, успех гостей оценивается в 4,5, Ничейный исход - в 3,4.

Слова перед матчем

"Я как тренер хотел бы пожелать, чтобы игра прошла для болельщиков поспокойнее. Как получится, мы завтра увидим, это футбол. Но, конечно, мы ждем поддержки, ждем трибун, зрителей, для нас это очень важно. А то, что не так много продано билетов, в этом есть наша вина, мы должны сами исправлять ее в каждой игре.

Является ли этот отрезок ключевым? Его можно назвать таковым, но разве предыдущий отрезок из семи игр был менее важным и менее ответственным? Просто нужно рассматривать важность каждой игры, она для нас колоссальна, разбивать на какие-то отрезки очень сложно. Мы будем играть и в Кубке Украины, и в чемпионате, и в Лиге Европы. Все эти игры будут важнейшими и определяющими. Нужно идти от матча к матчу и добиваться необходимого результата", - рассказал главный тренер Динамо Алексей Михайличенко.

"Мы видели много матчей "Динамо". Это все еще очень хорошая команда, хотя "Шахтер" покупает дорогих бразильцев для Лиги чемпионов и выглядит лучше. Мы не боимся, но уважаем соперника. Мы уже играли на этом стадионе против "Днепра". Мы ожидаем два сложных матча против "Динамо". Главное сыграть дисциплинированно в защите и использовать свои шансы в атаке", - рассказал перед матчем главный тренер Копенгагена Столе Сольбаккен.