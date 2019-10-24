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Ньюкасл продлил контракт ключевого игрока клуба

Ньюкасл продлил контракт ключевого игрока клуба
16:57 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Ньюкасл Юнайтед официально объявил о продлении контракта с голкипером команды Мартином Дубравкой.

Словацкий вратарь Мартин Дубравка заключил долгосрочный контракт с Ньюкаслом, сообщает официальный сайт клуба.

 

Дубравка подписал новое 6-летнее соглашение с "сороками". Теперь он может остаться на Сент-Джеймс Парк до лету 2025-го.

Нынешний сезон уже 4-й в Англии для 30-летнего словака. Ранее он защищал цвета Спарты.

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В кампании 2019/20 Мартин Дубравка провел 9 матчей в АПЛ, в трех из которых не пропускал.

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ФК Ньюкасл, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Мартин Дубравка.
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