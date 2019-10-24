Ньюкасл продлил контракт ключевого игрока клуба

Словацкий вратарь Мартин Дубравка заключил долгосрочный контракт с Ньюкаслом, сообщает официальный сайт клуба.
more years...
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Care Less by @SHEAFSBand pic.twitter.com/RWDpNon27H
— Newcastle United FC (@NUFC) October 24, 2019
Дубравка подписал новое 6-летнее соглашение с "сороками". Теперь он может остаться на Сент-Джеймс Парк до лету 2025-го.
Нынешний сезон уже 4-й в Англии для 30-летнего словака. Ранее он защищал цвета Спарты.
В кампании 2019/20 Мартин Дубравка провел 9 матчей в АПЛ, в трех из которых не пропускал.