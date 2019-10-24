Крупная американская компания может стать инвестором Ромы

Новости спорта:Римская Рома может перейти во владения американской компании Friedkin Group.

По информации Football Italia, американская компания Friedkin Group рассматривает возможность инвестиций в футбольный клуб Рома.

На данный момент консорциум, известный по продажам автомобилей Toyota в США, изучает финансовое состояние клуба.

Владелец "джаллоросси" Джеймс Палетта оценивает стоимость клуба в 1 млрд евро. Точно неизвестно, собирается ли компания приобретать контрольный пакет акций или же стать инвестором в постройке нового стадиона для клуба.

Денежное состояние главы Friedkin Group оценивается в 4,2 млрд евро.