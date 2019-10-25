Яремчук после феерического старта сезона продлил контракт с Гентом

Новости спорта:Роман Яремчук продлил контракт с Гентом до 2023 года.

Нападающий Роман Яремчук продлил контракт с Гентом до 2023 года, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Форвард перешел в Гент в августе 2017 года, с тех проведя за клуб 95 матчей во всех соревнованиях.

Особенно удачно для игрока национальной сборной Украины складывается текущий сезон: в 16 матчах во всех турнирах Роман отличился 12 голами и 3 результативными передачи.

Также на счету украинского форварда 11 матчей и 4 гола за сборную. Он стал автором первого мяча в ворота сборной Португалии в матче (2:1), который позволил Украине досрочно квалифицироваться на чемпионат Европы.

Вчера Яремчук также оформил дубль в матче группового раунда Лиги Европы против Вольфсбурга (2:2).