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Ливерпуль - Тоттенхэм: где и когда смотреть матч 10-го тура АПЛ

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Ливерпуль - Тоттенхэм: где и когда смотреть матч 10-го тура АПЛ
17:31 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:В центральном поединке десятого тура сойдутся гранды Ливерпуля и Лондона.

В воскресенье, 27 октября, в Англии пройдет суперматч, который нельзя пропустить, если ты являешься фанатом футбола, а тем более АПЛ. В центральном поединке 10-го тура Премьер лиги сойдутся Ливерпуль и Тоттенхэм.

Ливерпуль - Тоттенхэм

Стадион Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр - Энтони Тэйлор.

Ливерпуль на данный момент является абсолютным лидером в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего конкурента, а именно Ман Сити, на 6 баллов. Лондонский Тоттенхэм не очень хорошо выступает в текущем сезоне. Команда Почеттино очень нестабильные результаты показывает, хотя в последнем матче, который был сыгран в рамках Лиги чемпионов разгромили "шпоры" Црвену Звезду (5:0).

В прошлом туре АПЛ палку в колеса машины Юргена Клоппа вставили "красные дьяволы", которые впервые в сезоне лишили их победы, до этого матча Ливерпуль все игры выигрывал. Но, против МЮ выиграть не удалось "красным", матч завершился вничью 1:1.

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Тоттенхэм в свою очередь в минувшем туре встречался с куда более слабым, хотя нет, просто менее сильным соперником. Да в принципе, неважно это, важно то, что результат такой же - 1:1. А встречались "шпоры" с Уотфордом - главным аутсайдером текущего сезона АПЛ.

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В прошлом сезоне Ливерпуль и Тоттенхэм встречались три раза: дважды в рамках АПЛ и в финале Лиги чемпионов. Во всех трех матчах победу одержали подопечные Клоппа. Будет сложно "шпорам" и в воскресенье обзавестись очками. Но футбол это футбол, в футболе случается всякое. Придет время и посмотрим, как оно все будет.

А посмотреть как оно все будет в матче Ливерпуль - Тоттенхэм можно будет в прямом эфире на канале Сетанта Спортс. Начало поединка в 18:30 по киевскому времени. 

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