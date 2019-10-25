УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы

Новости спорта:Французский форвард лондонского Арсенала Николя Пепе получил почетный приз по итогам недели в Лиге Европы.

Вингера лондонского Арсенала Николя Пепе признали лучшим футболистом по итогам третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Молодой форвард в поединке против Витории Гимараэш появился после перерыва и помог Арсеналу одержать волевую победу над португальским клубом, оформив дубль в свой актив. К слову, это первый дубль Пепе в составе "канониров".

Помимо француза за звание лучшего игрока недели также боролись полузащитник шотландского Селтика Райан Кристи, хавбек испанской Севильи Франко Васкес и атакующий игрок голландского АЗ Алкмаар Уссама Идрисси.

Напомним, вчера свои поединки третьего тура группового раунда Лиги Европы провели украинские клубы Динамо и Александрия. Оба матча завершились с одинаковым счетом 1:1, но с совсем разным послевкусием, так как ничья Александрии в гостях с Сент-Этьеном это сравни подвигу, а вот ничья Динамо в Киеве с Копенгагеном более походит на разочарование.