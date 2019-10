УЕФА определил лучшего игрока недели в Лиге Европы

Вингера лондонского Арсенала Николя Пепе признали лучшим футболистом по итогам третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Free-king accuracy

Nicolas Pépé = the #UEL Player of the Week! #POTW | @hankookreifen pic.twitter.com/PGBuEGadnZ

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 25, 2019