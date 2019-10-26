Видео онлайн-трансляция матча Заря - Ворскла

Новости спорта:Прямая видеотрансляция матча Заря - Ворскла.

Сегодня, 26 октября, состоятся 3 матча 12-го тура чемпионата Украины по футболу. В частности, в центральной игре тура Заря примет Ворсклу. Игра пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Рассудит встречу арбитр Денис Шурман.

После 11 туров команды расположились диаметрально в турнирной таблице УПЛ. Заря занимает 5-е место, а Ворскла - 11.

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканала "Униан ТВ", в этой статье будет доступна видеотрансляция поединка.

Турнирное положение команд:

В следующем туре Ворскла примет Десну, а Заря отправится в гости к "Днепру-1".