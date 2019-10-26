Поцелуи и фотосессии: где был Роналду, когда Ювентус терял очки с Лечче

Новости спорта:Вместо матча с "Лечче" Криштиану Роналду отлично провел время со жгучей брюнеткой.

Сегодня туринский Ювентус прервал свою победную серию, которая состояла из 5 встреч. Встреча в Турине с Лечче закончилась счетом 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти - за Ювенутс забивал Дибала.

Накануне стало известно, что руководство и тренерский штаб Ювентуса позволил лидеру команды Криштиану Роналду взять отдых после изнурительных матчей сборных и еврокубков.

Португалец воспользовался паузой и снялся в очередной рекламе. А компанию ему составила не какая-то очередная модель, а одна из лучших футболисток в истории, бразильянка Марта

"Сегодня мы отлично провели время с Марта Силва на съемочной площадке", – подписал Роналду снимок, на котором целует девушку в голову.

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