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Поцелуи и фотосессии: где был Роналду, когда Ювентус терял очки с Лечче

Поцелуи и фотосессии: где был Роналду, когда Ювентус терял очки с Лечче
20:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Вместо матча с "Лечче" Криштиану Роналду отлично провел время со жгучей брюнеткой.

Сегодня туринский Ювентус прервал свою победную серию, которая состояла из 5 встреч. Встреча в Турине с Лечче закончилась счетом 1:1.

Оба гола были забиты с пенальти - за Ювенутс забивал Дибала.

Накануне стало известно, что руководство и тренерский штаб Ювентуса позволил лидеру команды Криштиану Роналду взять отдых после изнурительных матчей сборных и еврокубков.

Португалец воспользовался паузой и снялся в очередной рекламе. А компанию ему составила не какая-то очередная модель, а одна из лучших футболисток в истории, бразильянка Марта

 
 
 
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Had such a great time with @martavsilva10 on set today Looking forward to great things up ahead with @clear.haircare ! #clearhaircare #clearsports #keepaclearhead

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"Сегодня мы отлично провели время с Марта Силва на съемочной площадке", – подписал Роналду снимок, на котором целует девушку в голову.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Новости спорта.
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