Страшная травма Игуаина: Сарри рассказал о состоянии аргентинца

В поединке итальянской Серии А против Лечче нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин получил серьезную травму.

В одном из стыков аргентинец получил жесткое рассечение, однако был вынужден доиграть матч с перемотанной головой, так как все замены главный тренер клуба уже произвел.

Однако, сразу после финального свистка рефери, который, к слову, зафиксировал ничью - 1:1, Игуаин рухнул на газон без сознания и был срочно госпитализирован медиками.

Gonzalo Higuain was taken to hospital for tests after a nasty collision during Juventus' draw with Lecce pic.twitter.com/di0MhXMhvX

