Севильи нужен форвард Ювентуса

Новости спорта:Марио Манджукич может вернуться в чемпионат Испании.

Как сообщает Marca, Севилья рассматривает возможность с приглашением в команду форварда Ювентуса Марио Манджукича в зимнее трансферное окно.

По данным источника, главный тренер андалусийцев Хулен Лопетеги недоволен своей передней линией и намерен усилить позицию с помощью хорватского футболиста.

Напомним, Ювентус уже не отрицает, что Манджукич покинет клуб в январе. Ранее сообщалось, что игрок больше не тренируется с основной группой, а работает по индивидуальной программе.

Действующий контракт нападающего с Ювентусом рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне хорват на поле еще не появлялся.