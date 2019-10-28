Фонсека: Игроки заслужили победу над Миланом

Новости спорта:Паулу Фонсека похвалил своих футболистов.

В девятом туре Серии А Рома дома обыграла Милан 2:1 благодаря голам Эдина Джеко и Николо Дзаньоло – у гостей отличился только Тео Эрнандес. Это была третья игра римлян за восемь дней – ранее они сыграли с Сампдорией (0:0) и Боруссией М в Лиге Европы (1:1).

"Игроки выдали хорошее выступление и боролись изо всех сил, но это нелегко, когда играешь три матча в неделю. Так что они действительно заслужили победу над Миланом", — цитирует Паулу Фонсеку Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Волки" только на одно очко отстают от идущего четвертым Наполи, несмотря на ряд травм в команде.

"На данный момент мы должны просто идти от матча к матчу. В таблицу будем заглядывать позже, прямо сейчас позиции не важны".