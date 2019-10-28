Скрипник - о разгроме Ворсклы, Кубке Украины и травмированных игроках

Новости спорта:Наставник луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал поединок чемпионата Украины против Ворсклы.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник - о матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу против полтавской "Ворсклы" (4:0).

- Когда выигрываешь 4:0, то кажется, что всё было легко. Но, чтобы этого достичь, нужно кропотливо работать. Ребята вышли с желанием. Получился быстрый гол. Мы раскрепостились. Игра пошла. В конце даже чуть-чуть, может быть, баловались. Результатом доволен. Дальше «Александрия» на выезде в Кубке. Нужно проходить дальше.

- Богдан Леднев – один из лидеров команды. С одной стороны, второе место по бомбардирам в чемпионате на сегодня. В этой игре гол и две голевые передачи. С другой стороны, ненужная жёлтая карточка и препирательство при пробитии пенальти.

- Мы рады, что он забивает голы и помогает другим забивать. Формой Богдана Леднева мы довольны. Поэтому он играл с первых минут. То, что он делает на поле сейчас, доказывает, что он играет в основном составе. У нас хорошая конкуренция. Есть ребята, которые могут нас усилить. Мы вошли в неделю, где у нас три игры. Поэтому, была определённая ротация.

- Всё ли в порядке с Богданом Михайличенко и Назарием Русиным?

- По Богдану Михайличенко. При эпизоде с пенальти был прямой стык в колено Богдану. В перерыве мы поговорили с ним и решили, что второй тайм он начнёт, а дальше мы его побережём. Надеемся, ничего серьёзного нет. Относительно Назария Русина скажу, что всё в порядке. Мы спросили его, всё ли с ним в порядке, он ответил утвердительно, что проблем нет. Был определённый мышечный спазм. Такое бывает.

- Насколько для вас, как для главного тренера, было доставлено профессиональное наслаждение, когда команда играла так раскрепощённо, как сегодня?

- Я бы желал, чтобы ребята всегда так играли. Чтобы я чувствовал себя, как сегодня. Была такая игра в Киеве, когда мы встречались с «Олимпиком». Более-менее спокойные матчи. А так, оно вроде бы смотрится со стороны легко, но, чтобы так играть, нужно усердно работать. Если бы кто-то вылетал или опаздывал, то не было бы такой слаженности. Хотя есть над чем работать. Мы достаточно самокритичные. И хвалим, и ругаем. Но за эту игру нужно больше хвалить, чем ругать.

- Долго не играл Максим Лунёв. Сегодня он появился в составе. Как вам его игра?

- Мы рады, что у нас есть креативные молодые игроки. Тем более, наши. Мы дали шанс Максиму, зная его качества сильные. В некоторых моментах, конечно, можно было бы ему сыграть по-другому. Но всё равно, что он умеет, видно, что отдаётся на тренировках. Вчера просился сыграть за дубль. Парень хочет играть. Мы этому рады. Сегодня он сыграл второй тайм и достаточно прилично.