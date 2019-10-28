Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины
Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
Рома Фонсеки обыграла Милан в центральном матче 9-го тура Серии А
Рома Фонсеки обыграла Милан в центральном матче 9-го тура Серии А
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при Мексики
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при Мексики

Скрипник - о разгроме Ворсклы, Кубке Украины и травмированных игроках

Скрипник - о разгроме Ворсклы, Кубке Украины и травмированных игроках
09:56 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал поединок чемпионата Украины против Ворсклы.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник - о матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу против полтавской "Ворсклы" (4:0).

- Когда выигрываешь 4:0, то кажется, что всё было легко. Но, чтобы этого достичь, нужно кропотливо работать. Ребята вышли с желанием. Получился быстрый гол. Мы раскрепостились. Игра пошла. В конце даже чуть-чуть, может быть, баловались. Результатом доволен. Дальше «Александрия» на выезде в Кубке. Нужно проходить дальше.

- Богдан Леднев – один из лидеров команды. С одной стороны, второе место по бомбардирам в чемпионате на сегодня. В этой игре гол и две голевые передачи. С другой стороны, ненужная жёлтая карточка и препирательство при пробитии пенальти.

- Мы рады, что он забивает голы и помогает другим забивать. Формой Богдана Леднева мы довольны. Поэтому он играл с первых минут. То, что он делает на поле сейчас, доказывает, что он играет в основном составе. У нас хорошая конкуренция. Есть ребята, которые могут нас усилить. Мы вошли в неделю, где у нас три игры. Поэтому, была определённая ротация.

Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке Украины
Названо имя арбитра, который отсудит матч Динамо - Шахтер в Кубке УкраиныЧитать полностью

- Всё ли в порядке с Богданом Михайличенко и Назарием Русиным?

- По Богдану Михайличенко. При эпизоде с пенальти был прямой стык в колено Богдану. В перерыве мы поговорили с ним и решили, что второй тайм он начнёт, а дальше мы его побережём. Надеемся, ничего серьёзного нет. Относительно Назария Русина скажу, что всё в порядке. Мы спросили его, всё ли с ним в порядке, он ответил утвердительно, что проблем нет. Был определённый мышечный спазм. Такое бывает.

- Насколько для вас, как для главного тренера, было доставлено профессиональное наслаждение, когда команда играла так раскрепощённо, как сегодня?

- Я бы желал, чтобы ребята всегда так играли. Чтобы я чувствовал себя, как сегодня. Была такая игра в Киеве, когда мы встречались с «Олимпиком». Более-менее спокойные матчи. А так, оно вроде бы смотрится со стороны легко, но, чтобы так играть, нужно усердно работать. Если бы кто-то вылетал или опаздывал, то не было бы такой слаженности. Хотя есть над чем работать. Мы достаточно самокритичные. И хвалим, и ругаем. Но за эту игру нужно больше хвалить, чем ругать.

- Долго не играл Максим Лунёв. Сегодня он появился в составе. Как вам его игра?

- Мы рады, что у нас есть креативные молодые игроки. Тем более, наши. Мы дали шанс Максиму, зная его качества сильные. В некоторых моментах, конечно, можно было бы ему сыграть по-другому. Но всё равно, что он умеет, видно, что отдаётся на тренировках. Вчера просился сыграть за дубль. Парень хочет играть. Мы этому рады. Сегодня он сыграл второй тайм и достаточно прилично.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, ФК Ворскла, ФК Заря, Виктор Скрипник, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри собирается попробовать силы в MMA, его наставником будет Макгрегор
02 Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)
03 Великолепная игра Панькива остановила Шахтер: обзор матча (Видео)
04 Михайличенко объяснил, почему не удалось обыграть Карпаты
05 МЮ покорилось уникальное достижение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь