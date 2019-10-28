Форвард Ювентуса получил многомиллионное предложение из Китая

Новости спорта:Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич может перебраться в китайский чемпионат.

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич получил предложение о двухлетнем контракте от китайского Гуанчжоу Фули, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Соглашение рассчитано на два года. За этот период Манджукич может заработать "чистыми" 9 млн евро.

Также интерес к хорватскому нападающему сохраняет Манчестер Юнайтед, который хотел бы заполучить игрока в январе.

Манджукич в нынешнем сезоне не входит в планы главного тренера Ювентуса Маурицио Сарри. Хорват не только остался вне заявки на Лигу чемпионов, но и даже не тренируется с командой.