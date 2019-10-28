Наставник команды-сенсации этого сезона получил награду лучшему тренеру 12-го тура

Новости спорта:Александр Рябоконь лучший тренер 12-го тура УПЛ.

Вчера, 27 октября, черниговская Десна без особых проблем обыграла на выезде ФК Львов 4:1.

Эта победа позволила "северянам" вернутся на третье место, а их наставнику Александру Рябоконю получить награду лучшего тренера прошедшего тура.

К слову, для опытного специалиста такое признание стало четвертым в этом сезоне.

Стоит отметить, что его команда лишь одно очко уступает киевскому Динамо, которое занимает вторую позицию. Черниговский клуб он тренирует с 2012 года. За это время он успел выиграть с клубом Вторую лигу, брать бронзу и серебро в Первой лиге.