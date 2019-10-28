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Четыре футболиста Зари выставлены на трансфер

Четыре футболиста Зари выставлены на трансфер
14:51 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Сергей Рафаилов рассказал, каких игроков клуб хочет продать.

Гендиректор «Зари» Сергей Рафаилов рассказал о трансферный новостях клуба.

«Урата, Матеус, Филипе и Иванович на контракте с «Зарей». Тренируются с дублем и уходить никуда не хотят. Они выставлены на трансфер и надеюсь в это трансферное окно клуб покинут.

Если Силас и Рафаэль будут нужны главному тренеру, то могут вернуться. Все зависит от игроков. Мы готовы некоторых наших футболистов отдать в аренду. Некоторые из них уже в аренде. Вопрос в том, хотят ли их брать.

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Вопрос о приглашении Евгения Хачериди в наш клуб даже не рассматривался», – сказал Рафаилов.

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Лига Европы, ФК Заря, УПЛ, Сергей Рафаилов, Новости футбола.
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