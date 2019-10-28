Сад-мемориал открыл Лестер в память о погибшем владельце клуба (Фото, Видео)

Новости спорта:Бывший владелец Лестер Сити Шриваддханапрабхи разбился на вертолете.

Ровно год назад, 27 октября 2018 года, возле стадиона разбился вертолет с владельцем клуба на борту. Тайскому миллиардеру, основателю и генеральному директору King Power Duty Free Вишаю Шриваддханапрабхи было 60 лет.

В 2018 году он занимал пятое место по версии журнала Forbes в списке самых богатых людей Таиланда.

На днях Лестер Сити открыл красивый сад-мемориал в честь Шриваддханапрабхи.

На открытие пришло много болельщиков "Лис". Сейчас Лестер занимает 3-ю позицию в английской Премьер-лиге.