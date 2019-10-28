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Легенду итальянского футбола отстранили от работы в его клубе

Легенду итальянского футбола отстранили от работы в его клубе
17:34 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Фабио Каннаваро временно отстранен от управления командой в чемпионате Украины.

Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" предоставил тренеру Фабио Каннаваро время для того, чтобы итальянец мог посещать занятия по изучению корпоративной культуры.

Несмотря на то, что "Эвергранд" лидирует в китайской Суперлиге, руководство клуба решила временно освободить Каннаваро от его обязанностей. Поэтому он может записаться на курс по китайской корпоративной культуре, прежде чем возобновить работу на более позднем этапе.

Обязанности тренера будет исполнять капитан команды Чжэн Чжи. 46-летний Каннаваро взял на себя управление командой в 2017 году, сменив своего коллегу-итальянца Марчелло Липпи.

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Он заключил 5-летний контракт на сумму 12 миллионов евро в год. Сам Каннаваро уже поспешил заявить, что о его увольнении речь не ведется.

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Футбол, Новости футбола, Фабио Каннаваро, Чемпионат Китая.
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