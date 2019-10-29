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Футболист Ворсклы вызван в сборную Мали

Футболист Ворсклы вызван в сборную Мали
10:28 Сегодня Телеграф Фото: ФК Ворскла

Новости спорта:Ибрахим Кане вызван в состав сборной для участия в учебно-тренировочном сборе и матчах финальной части Кубка африканский наций U-23.

Малийский защитник Ворсклы Ибрахим Кане вызван в состав сборной для участия в учебно-тренировочном сборе и матчах финальной части Кубка африканский наций U-23, сообщает официальный Instagram полтавского клуба.

Отметим, что Кане всего 19 лет, однако он вызван в сборную, где допускаются игроки возрастом до 23-х лет.

Малиец может сыграть в трех поединках финала квалификации национальной команды на молодежном Кубке африканских наций — против Египта (8 ноября), Камеруна (11 ноября) и Ганы (14 ноября).

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Кане перешел в Ворсклу в 2018 году после выступлений на молодежном уровне в составе малийского Дугуволофила и в мае текущего года продлил контракт еще на один сезон. В нынешнем сезоне Кане провел в составе полтавского клуба 8 матчей.

По итогам 12 туров Ворскла занимает предпоследнее место в чемпионате Украины, имея в активе всего восемь очков.

В следующем туре чемпионата Украины Ворскла в Чернигове сыграет с Десной. Перед этим команда Виталия Косовского в 1/8 финала Кубка Украины встретится с Колосом.

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ФК Ворскла, Футбол, Новости футбола, Ибрахим Кане.
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