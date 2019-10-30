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Среда, 30.10.2019
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Где сегодня смотреть матч 1/8 Кубка Украины Динамо - Шахтер

Где сегодня смотреть матч 1/8 Кубка Украины Динамо - Шахтер
11:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:На Олимпийском в Киеве сегодня встретятся Динамо и Шахтер.

Гранды украинского футбола сыграют на ранней стадии (1/8 финала кубка Украины), как для таких команд.

В среду, 30 октября, восемь команд добудут себе право выступать в четвертьфинале турнира и на один шаг приблизятся к заветному финалу.

Матчи начнутся в 14:00 (расписание всех поединков).

Главное противостояние этой стадии соревнований начнется в 19:30. Прямая трансляция на канале "2+2".

Интересно, что на матче будет протестирована система VAR.

Битва в Кубке Украины с Динамо. Как готовится Шахтер?

Анонс матча от Динамо

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Кубок Украины, УПЛ, Динамо - Шахтер.
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