Арбитр показала Кака желтую карточку, чтобы сделать с ним селфи (Видео)

Состоялся товарищеский матч-легенд между командами Израиля и Бразилии. Одним из участников поединка стал обладатель Золотого мяч бразилец Кака.

В одном из эпизодов матча главный арбитр показала экс-полузащитнику Милана и Реала предупреждение. Сразу же после этого она достала из кармана смартфон и сделала снимок с Кака на память.

Nothing to see here. Just a referee showing Kaka a yellow card before taking a selfie with him. pic.twitter.com/k3lUHJXd9N

— Football HQ (@FootbaII_HQ) 29 октября 2019 г.