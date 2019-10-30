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Арбитр показала Кака желтую карточку, чтобы сделать с ним селфи (Видео)

Арбитр показала Кака желтую карточку, чтобы сделать с ним селфи (Видео)
12:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Странный эпизод случился на матче звезд бразильского и израильского футбола.

Состоялся товарищеский матч-легенд между командами Израиля и Бразилии. Одним из участников поединка стал обладатель Золотого мяч бразилец Кака.

В одном из эпизодов матча главный арбитр показала экс-полузащитнику Милана и Реала предупреждение. Сразу же после этого она достала из кармана смартфон и сделала снимок с Кака на память.

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Стоит отметить, что желтую карточку Кака получил за то, что просто бежал.

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Все по теме:

Сборная Бразилии, Кака, Сборная Израиля, Товарищеский матч.
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