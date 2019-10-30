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Милан хочет продать перспективного воспитанника

Милан хочет продать перспективного воспитанника
17:53 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Милан попрощается с Давиде Каабрией.

Милан готов продать защитника Давиде Калабрию в следующее трансферное окно, сообщает портал Football Italia со ссылкой на издание Tuttosport.

Правому защитнику не удается закрепиться в стартовом составе команды, и клуб хочет выручить за него определенную сумму.

В последних матчах в составе команды 22-летний игрок заработал две красных карточки и совершил результативную ошибку во встрече с Ромой.

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Калабрия является воспитанником Милана, дебютировав в первой команде в сентябре 2015-го. В текущем сезоне защитник провел 7 поединков, отличившись одним ассистом.

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