Испанские гранды хотят купить лидера Боруссии

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18:41 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта:Реал и Барселона хотят видеть в своем составе игрока сборной Англии.

Как утверждает Bild, мадридский Реал и Барселона всерьез заинтересованы в услугах крайнего полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо и намерены приобрести его будущим летом.

По данным источника, дортмундцы уже смирились с потенциальной потерей английского футболиста и готовы продать игрока тому клубу, чье предложение будет более выгодно.

Отмечается, что ближе к сделке со "шмелями" находятся мадридцы, так как контактируют относительно Санчо еще с апреля.

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В свою очередь, Барселона видит в вингере замену Усману Дембеле, который имеет не самые лучшие отношения с клубом.

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ФК Барселона, Новости футбола, ФЕ Реал, Джейдон Санчо.
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