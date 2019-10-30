Испанские гранды хотят купить лидера Боруссии

Новости спорта:Реал и Барселона хотят видеть в своем составе игрока сборной Англии.

Как утверждает Bild, мадридский Реал и Барселона всерьез заинтересованы в услугах крайнего полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо и намерены приобрести его будущим летом.

По данным источника, дортмундцы уже смирились с потенциальной потерей английского футболиста и готовы продать игрока тому клубу, чье предложение будет более выгодно.

Отмечается, что ближе к сделке со "шмелями" находятся мадридцы, так как контактируют относительно Санчо еще с апреля.

В свою очередь, Барселона видит в вингере замену Усману Дембеле, который имеет не самые лучшие отношения с клубом.