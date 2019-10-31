Барселона намерена усилить состав лидером Интера

Новости спорта:Милан Шкриньяр близок к переезду в чемпионат Испании.

Барселона заинтересована в приобретении защитника Интера Милана Шкриняра, сообщает Mundo Deportivo. Каталонцы намерены усилить центр обороны в связи с регулярными травмами Самюэля Умтити.

Блаугранас готовы включить в сделку по словаку полузащитника Ивана Ракитича, которым активно интересуется Интер.

Весной 24-летний Шкриняр продлил контракт с нерадзурри до 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей за Интер во всех турнирах.

Позавчера Барселона разгромила Вальядолид (5:1) и вернула себе лидерство в чемпионате Испании. В субботу Блаугранас сыграют на выезде против Леванте.