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Барселона намерена усилить состав лидером Интера

Барселона намерена усилить состав лидером Интера
09:30 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Милан Шкриньяр близок к переезду в чемпионат Испании.

Барселона заинтересована в приобретении защитника Интера Милана Шкриняра, сообщает Mundo Deportivo. Каталонцы намерены усилить центр обороны в связи с регулярными травмами Самюэля Умтити.

Блаугранас готовы включить в сделку по словаку полузащитника Ивана Ракитича, которым активно интересуется Интер.

Весной 24-летний Шкриняр продлил контракт с нерадзурри до 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей за Интер во всех турнирах.

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Позавчера Барселона разгромила Вальядолид (5:1) и вернула себе лидерство в чемпионате Испании. В субботу Блаугранас сыграют на выезде против Леванте.

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ФК Интер (Милан), Футбол, Новости футбола, Милан Шкриньяр.
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