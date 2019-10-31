Михайличенко поведал о главной проблеме Динамо

Новости спорта:Алексей Михайличенко в интервью пресс-службе клуба высказался о матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого "Шахтера".

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко в интервью пресс-службе клуба высказался о матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (2:1). По словам наставника, у «Динамо» хороший потенциал, но киевлянам не хватает завершающего удара.

В нынешнем сезоне у «Динамо» три форварда, готовых играть, но решающие мячи забивают Шабанов, Миколенко, Попов. Команде есть, куда расти?

Естественно. Достаточно неплохо, если и форварды начнут забивать. Чем больше игроков разных амплуа будут отличаться забитыми мячами, тем более непредсказуема атака, тем легче делать многие вещи.

Беседин, на мой взгляд, сегодня проделал огромный объем работы, он работал на команду, но при этом, конечно же, нужно, чтобы он и выполнял свои прямые обязанности, забивая мячи. В тактическом плане он провел очень хорошую работу.

Напомним, ранее Григорий Суркис также высказался о результатах команды.