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Михайличенко поведал о главной проблеме Динамо

Михайличенко поведал о главной проблеме Динамо
10:14 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Алексей Михайличенко в интервью пресс-службе клуба высказался о матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого "Шахтера".

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко в интервью пресс-службе клуба высказался о матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (2:1). По словам наставника, у «Динамо» хороший потенциал, но киевлянам не хватает завершающего удара.

В нынешнем сезоне у «Динамо» три форварда, готовых играть, но решающие мячи забивают Шабанов, Миколенко, Попов. Команде есть, куда расти?

Естественно. Достаточно неплохо, если и форварды начнут забивать. Чем больше игроков разных амплуа будут отличаться забитыми мячами, тем более непредсказуема атака, тем легче делать многие вещи.

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Беседин, на мой взгляд, сегодня проделал огромный объем работы, он работал на команду, но при этом, конечно же, нужно, чтобы он и выполнял свои прямые обязанности, забивая мячи. В тактическом плане он провел очень хорошую работу.

Напомним, ранее Григорий Суркис также высказался о результатах команды.

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Футбол, Алексей Михайличенко, Новости футбола.
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