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Гаттузо может возглавить именитый клуб

Гаттузо может возглавить именитый клуб
10:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Дженнаро Гаттузо может в скором времени возглавить Удинезе.

Бывший главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо может в скором времени возглавить Удинезе, передает Football Italia, ссылаясь на информацию Sky Sport Italia и La Gazzetta dello Sport.

Нынешний наставник Удинезе Игор Тудор близок к отставке после серии неудачных результатов команды. В частности, в последних двух матчах фриульцы разгромно проиграли Аталанте (1:7) и Роме (0:4).

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По информации итальянских СМИ, Гаттузо считается приоритетной кандидатурой на пост нового тренера Удинезе. Помимо него, в числе претендентов фигурируют Давиде Баллардини, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.

Гаттузо находится без работы после ухода из Милана в конце мая — россонери под его руководством не вышли в Лигу чемпионов, что и повлекло за собой последующую смену главного тренера.

Удинезе по итогам десяти туров занимает 14-е место в чемпионате Италии с десятью очками. В воскресенье фриульцы в гостях сыграют с Дженоа.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, Дженнаро Гаттузо, Игор Тудор.
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