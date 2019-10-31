Гаттузо может возглавить именитый клуб

Новости спорта:Дженнаро Гаттузо может в скором времени возглавить Удинезе.

Бывший главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо может в скором времени возглавить Удинезе, передает Football Italia, ссылаясь на информацию Sky Sport Italia и La Gazzetta dello Sport.

Нынешний наставник Удинезе Игор Тудор близок к отставке после серии неудачных результатов команды. В частности, в последних двух матчах фриульцы разгромно проиграли Аталанте (1:7) и Роме (0:4).

По информации итальянских СМИ, Гаттузо считается приоритетной кандидатурой на пост нового тренера Удинезе. Помимо него, в числе претендентов фигурируют Давиде Баллардини, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.

Гаттузо находится без работы после ухода из Милана в конце мая — россонери под его руководством не вышли в Лигу чемпионов, что и повлекло за собой последующую смену главного тренера.

Удинезе по итогам десяти туров занимает 14-е место в чемпионате Италии с десятью очками. В воскресенье фриульцы в гостях сыграют с Дженоа.