"Принц Ювентуса": Роналду-младший штампует голы за туринцев (Видео)

Новости спорта:Криштиану Роналду-младший уже забил за детскую команду Ювентуса 58 голов.

Криштиану Роналду может гордиться своим сыном. Криштиану Роналду-младший идет по стопам своего звездного отца, штампуя огромное количество голов в ворота соперников.

Роналду-младший в Ювентус U-9 успел наколотить уже 58 голов. Кроме того, юный форвард отдал 18 ассистов.

Cristiano Ronaldo Junior for Juventus U-9: 28 games

58 goals

18 assists Like father, like son. pic.twitter.com/P8wINLpwXR — FootballTalentScout (@FTalentScout) October 30, 2019

Напомним, Криштиану Роналду перешел в Ювентус из Реала в 2018 году за баснословные € 117 млн. Вместе с звездным португальцем в Турин перехала его семья. В составе туринцев КриРо успел наколотить уже 26 голов. Кроме того, Роналду вместе с клубом выиграл Серию А и Суперкубок Италии.