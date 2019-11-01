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Манчестер Сити нацелился на трансфер "румынского Мбаппе"

Манчестер Сити нацелился на трансфер "румынского Мбаппе"
10:27 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Манчестер Сити проявляет интерес к молодому форварду Флоринелу Коману из румынского чемпионата.

Форвард румынского клуба Стяуа Флоринел Коман в последнее время показывает весьма приличную игру, чем вызвал серьезный интерес со стороны ряда топовых клубов Европы.

Одним из главных кандидатов на покупку талантливого 21-летнего румынского нападающего является действующий чемпион АПЛ Манчестер Сити. Об этом информирует авторитетное издание Daily Mail.

Помимо команды Гвардиолы за Команом, которого, к слову, сравнивают с суперзвездой ПСЖ французом Килианом Мбаппе, также внимательно наблюдают лондонский Вест Хэм и римская Рома. Кроме того интерес проявляю к румыну и испанская Валенсия, а также немецкие РБ Лейпциг и Боруссия Дортмунд.

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Свою карьеру Флоринел Коман начинал в 2014 году в составе румынского Вииторула и уже потом, спустя три сезона, перебрался он в Стяуа. В 2017 году Коман выиграл золотые медали чемпионата Румынии со своим первым клубом. Ныне форвард регулярно вызывается в состав национальной сборной Румынии U-21.

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В текущем сезоне Флоринел Коман сыграл в 11 поединка чемпионата Румынии, в которых сумел забить шесть голов.

Напомним, ранее сообщалось, что капитан мадридского Реала Серхио Рамос повторил невероятный рекорд Лионеля Месси в Ла Лиге.

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ФК Манчестер Сити, ФК ПСЖ, Футбол, ФК Стяуа, Новости футбола, Флоринел Коман.
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