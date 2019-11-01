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Пять клубов УПЛ "пострадали" от Ингульца в Кубке Украины

Пять клубов УПЛ "пострадали" от Ингульца в Кубке Украины
10:58 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Ингулец

Новости спорта:Представитель Первой лиги ФК Ингулец является настоящей грозой авторитетов.

На этой неделе Ингулец сумел одолеть Днепр-1 в рамках 1/8 финала Кубка Украины и второй год подряд выйти в стадию четвертьфинала.

Днепр-1 стал пятой командой из УПЛ, которая не сумела пройти Ингулец в Кубке за последние два сезона.

Ранее в этом розыгрыше команда из Петрово по пенальти прошла Карпаты, ровно то же самое с львовянами было и в прошлом сезоне. Также не смогли ничего противопоставить Ингульцу в прошлом розыгрыше Кубка Заря и Мариуполь.

Кроме того, в прошлом розыгрыше Кубка был обыгран и Колос, ныне выступающий в УПЛ, но на тот момент представляющий Первую лигу.

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины перенесена

Президент Ингульца ранее заявил, что хотел бы встретится с Динамо или Александрией в 1/4 финала.

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Футбол, Новости футбола, ФК Ингулец.
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