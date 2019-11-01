Скачать
Пятница, 01.11.2019
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины перенесена
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины перенесена
Битва за финал: Свитолина узнала соперницу на Итоговом турнире WTA
Битва за финал: Свитолина узнала соперницу на Итоговом турнире WTA
Тайсон Фьюри - Брон Строумэн. Видео боя
Тайсон Фьюри - Брон Строумэн. Видео боя
Головкин узнал имя следующего соперника
Головкин узнал имя следующего соперника

Теперь он покоряет континенты: Ибрагимович выбрал необычный вариант продолжения карьеры

Теперь он покоряет континенты: Ибрагимович выбрал необычный вариант продолжения карьеры
12:36 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший нападающий Ювентуса и Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович может попробовать свои силы на новом континенте.

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович рассматривает вариант продолжения карьеры в Австралии. 

Несмотря на массу слухов, связывающих пока еще нападающего Лос-Анджелес Гэлакси с целым рядом европейских клубов из топ-чемпионатом, швед действительно может поиграть на еще одном континенте.

Как информирует издание Le Figaro, услугами экс-форварда Манчестер Юнайтед интересуется Перт-Глори. Да не просто интересуется, а как сообщил исполнительный директор австралийского клуба Тони Пиньята, они уже ведут переговоры со шведом и его одиозным агентом Мино Райолой.

Конфликт Месси и Гризманна: Пике откровенно рассказал, как все на самом деле

Перт Глори в текущем сезоне чемпионата Австралии занимает четвертую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 5 баллов после трех сыгранных туров. Это на четыре очка меньше, чем у лидера первенства.

Напомним, что действующий контракт Златана Ибрагимовича с ЛА Гэлакси заканчивается в конце этого года и продлевать его шведский форвард не намерен. 

Дилемма Клоппа: лишиться Кубка или войти в историю

Ранее многие СМИ сообщали, что Ибра может вернуться в Италию, где к нему проявляют предметный интерес Наполи и миланский Интер. Кроме того, возможен вариант с возвращением в испанский чемпионат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Интер (Милан), Златан Ибрагимович, ФК Наполи, Серия А, Футбол, Новости футбола, ФК Перт-Глори.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри удачно дебютировал в WWE
02 Тайсон Фьюри - Брон Строумэн. Видео боя
03 Альварес: Я лучше Ломаченко
04 Тренер Карпат недоволен тем, что Шахтер потерял очки в игре с Александрией
05 Президент Ингульца назвал желаемых соперников по четвертьфиналу Кубка Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь