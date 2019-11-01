Теперь он покоряет континенты: Ибрагимович выбрал необычный вариант продолжения карьеры

Новости спорта:Бывший нападающий Ювентуса и Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович может попробовать свои силы на новом континенте.

Легендарный шведский форвард Златан Ибрагимович рассматривает вариант продолжения карьеры в Австралии.

Несмотря на массу слухов, связывающих пока еще нападающего Лос-Анджелес Гэлакси с целым рядом европейских клубов из топ-чемпионатом, швед действительно может поиграть на еще одном континенте.

Как информирует издание Le Figaro, услугами экс-форварда Манчестер Юнайтед интересуется Перт-Глори. Да не просто интересуется, а как сообщил исполнительный директор австралийского клуба Тони Пиньята, они уже ведут переговоры со шведом и его одиозным агентом Мино Райолой.

Перт Глори в текущем сезоне чемпионата Австралии занимает четвертую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 5 баллов после трех сыгранных туров. Это на четыре очка меньше, чем у лидера первенства.

Напомним, что действующий контракт Златана Ибрагимовича с ЛА Гэлакси заканчивается в конце этого года и продлевать его шведский форвард не намерен.

Ранее многие СМИ сообщали, что Ибра может вернуться в Италию, где к нему проявляют предметный интерес Наполи и миланский Интер. Кроме того, возможен вариант с возвращением в испанский чемпионат.