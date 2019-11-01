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Дилемма Клоппа: лишиться Кубка или войти в историю

Дилемма Клоппа: лишиться Кубка или войти в историю
12:08 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий специалист Юрген Клопп вынужден решить серьезную проблему, которая образовалась не по его вине.

Перед Ливерпулем Юргена Клоппа образовалась серьезная проблема. И заключается она в участии "красных" в двух турнирах - Кубке английской лиги и Клубном чемпионате мира.

Ливерпуль на днях в рамках 1/8 финала Кубка лиги в невероятном поединке, который завершился со счетом 5:5, в серии пенальти одолел лондонский Арсенал и следовательно пробился в четвертьфинал турнира. И вот тут и случился конфуз. Дело в том, что игры 1/4 финала Кубка английской лиги запланированы на 17 и 18 декабря. В эти же даты у Ливерпуля назначены поединки 1/2 финала в рамках Клубного чемпионата мира, в котором мерсисайдцы участвуют как победители Лиги чемпионов.

Как информирует авторитетное издание The Telegraph, эта ситуация имеет два решения: решение первое - сыграть поединок Ливерпуль - Астон Вилла 8 января (на эту дату же дату назначены первые матчи 1/2 финала Кубка). Однако, такой вариант развития возможен только при одном условии, если у победителя 1/4 финала не будет переигровки в Кубке Англии, так как в ином случае клубы не успеют провести оба поединка в рамках 1/2 финала до первого марта. Именно на эту дату назначен финал Кубка лиги, который состоится на Уэмбли.

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Второе решение проблемы - Ливерпуль проведет обе встречи в один день, но в разных составах. В Кубке лиги сыграет молодежь, а в Катар на Клубный чемпионат мира отправится играть основной состав команды. В таком случае "красные" вынуждены будут разбить и тренерский штаб: Клопп будет руководить командой в Катаре на КЧМ, в кто-то из его помощников вынужден будет остаться в Англии, провести матч Кубка лиги.

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В случае выбора Клоппом второго варианта это станет историческим событием, так как ранее Ливерпуль, да и никто другой, не играли в один день два матча на разных континентах. 

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити проявляет интерес к молодому форварду Стяуа, которого именуют новым Мбаппе.

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ФК Ливерпуль, Футбол, Кубок Лиги, Клубный Чемпионат Мира, Юрген Клопп, Новости футбола.
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