Ворскла - Десна: анонс матча 13-го тура УПЛ

Новости спорта:Полтавская Ворскла в 13-м туре чемпионата Украины по футболу будет противостоять Десне.

В субботу, 2 ноября, черниговская Десна в рамках 13-го тура первенства Украины по футболу отправится в гости к полтавской Ворскле.

Ворскла - Десна

Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского, Полтава. Главный арбитр матча - Кутаков Дмитрий.

Главное открытие текущего сезона УПЛ черниговская Десна в отчетном туре попытается укрепить свои позиции и подтвердить амбиции на попадание в еврокубке, путем победы над Ворсклой. Соперник у черниговского клуба непростой. Несмотря на низкую позицию в турнирной таблице и результаты в этом сезоне, полтавчане все же в отдельных играх показывают неплохой футбол, особенно на родном стадионе. Перед родными фанатами полтавчане точно будут биться изо всех сил.

В минувшем туре чемпионата Десна играла против ФК Львова и одержала в том матче уверенную победу в гостях, со счетом 4:1. После 12-ти сыгранных туров подопечные Рябоконя имеют в своем активе 23 очка и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. К тому у черниговского клуба одна из лучших оборон в чемпионате, меньше них пропускает только Шахтер.

Ворскла такими результатами похвастаться не может. Некогда бронзовый призер УПЛ сейчас идет на предпоследнем месте в турнирке с 8 баллами после 12 туров. Полтавчане больше всех пропускают в текущем сезоне и крайне мало забивают. В прошлом туре чемпионата Ворскла разгромно проиграла в гостях луганской Заре 4:0, а за тур до этого проиграли Олимпику также на выезде 2:0.

Турнирная таблица УПЛ:

Фаворит противостояния тут очевиден, даже несмотря на статус гостей это черниговский клуб. Средние коэффициенты на матч следующие: победа Ворсклы - 6.65, ничья - 4.00, победа Десны - 1.50.

В прямом эфире противостояние Ворсклы и Десны покажет канал Футбол 2. Начало поединка в 14:00 по киевскому времени.