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Футболист отдал свою куртку замерзшему ребенку (Видео)

Футболист отдал свою куртку замерзшему ребенку (Видео)
13:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Защитник Арсенала Эктор Бельерин порадовал маленького болельщика.

Перед матчем 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором Ливерпуль на своем поле обыграл Арсенал в сумасшедшем матче с обилием голов (5:5; 5:4 по пенальти), произошел интересный эпизод с участием защитника "канониров" Эктора Бельерина и мальчика, который должен был выводить футболиста на поле.

Когда до выхода на газон Энфилда оставалось несколько минут, испанский футболист пообщался с ребенком, который, видимо, замерз в подтрибунном помещении. Бельерин не стал долго думать и отдал собственную кофту мальчику.

Судя по эмоциям на лице маленького болельщика, этот подарок от игрока Арсенала ему пришелся по душе.

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Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал - Ливерпуль на нашем сайте.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола.
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