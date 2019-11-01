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Арсенал готовит громкий трансфер: цель "канониров" суперзвезда Реала

Арсенал готовит громкий трансфер: цель "канониров" суперзвезда Реала
16:13 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский хавбек Иско может перебраться из мадридского Реала в лондонский Арсенал.

Хавбек сборной Испании и мадридского Реала Иско в обозримом будущем может сменить Ла Лигу на АПЛ. 

Как информирует британское издание The Sun, наставник "галактикос" Зинедин Зидан не рассчитывает на испанца, как на игрока стартового состава, поэтому француз не станет мешать переходу 27-летнего полузащитника в другую команду.

По сообщениям источника, услугами Иско интересуется лондонский Арсенал. "Канониры" готовы подписать испанца только в том случае, если лондонцы смогут избавиться от экс-хавбека сборной Германии Месута Озила, который совершенно потерял свое место в стартовой обойме Унаи Эмери.

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Руководители мадридского Реала рассматривают только вариант продажи испанца, причем за сумму не менее 70 миллионов евро. Потянет ли Арсенал такую стоимость или нет, это покажет время.

Напомним, ранее испанский защитник Жерар Пике прокомментировал слухи о возможном конфликте Месси и Гризманна в Барселоне.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Реал, Футбол, АПЛ, Иско, Новости футбола.
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