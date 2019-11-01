Известный футболист: Озил - один из лучших в Европе

Новости спорта:Сеад Колашинац поддержал своего одноклубника.

Сеяд Колашинац считает, что Месут Озил по-прежнему один из лучших игроков в Европе.

"Озил – целеустремленный футболист. Он немного недовольный, но вы этого не увидите на тренировках. Он занимается дополнительно, чтобы поддерживать себя в форме".

"Он такой, какой есть. У него множество положительных качеств. Соперник может поставить против него двух игроков, а не одного, и это создает пространство для других наших игроков. Это крайне важно".

"Озил – один из лучших игроков Европы, я думаю, он сильно способен помочь команде", — приводит слова Колашинаца Goal.com.