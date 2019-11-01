"У нас черная полоса": лидер Днепр-1 о текущей форме команды

Новости спорта:Сергей Булеца считает, что сейчас не лучший период для Днепр-1.

Подопечные Дмитрия Михайленко уступили в пяти матчах подряд во всех турнирах.

"После каждого матча делаем разбор игры, но сейчас у нас наступила черная полоса. Чтобы ее преодолеть, нужно много работать, поднять голову и идти дальше".

"Мы все хотим победить уже в ближайшем матче, чтобы эта неудачная серия наконец закончилась".

"На тренировке будем детальнее разбирать действия Зари, хотя с этим соперником мы уже играли в сезоне. Луганчане хорошо контролируют мяч, быстро входят в зоны, у них хорошее нападение", — приводит слова Сергея Булецы официальный сайт Днепра-1.