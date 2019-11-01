Зидан высказался о Мбаппе

Новости спорта:Зинедин Зидан похвалил молодого французского нападающего.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, а также поделился мнением о форварде Килиане Мбаппе.

«Неудивительно, что Килиан добивается таких успехов. Он один из лучших [футболистов] в мире, он доказывает это статистикой. Он игрок высокого уровня, как и все в «ПСЖ». Мы должны быть осторожны против этой команды.

Но у нас впереди еще есть матчи, так что пока сосредоточимся на них», – сказал Зидан.

«Реал» и «ПСЖ» сыграют 26 ноября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».