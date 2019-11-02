Гюндоган - один из лучших футболистов Европы

Новости спорта:Хосеп Гвардиола похвалил своего полузащитника.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии матча 11-го тура английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном"поделился мнением о полузащитнике "горожан"Илкае Гюндогане.

"Гюндоган — очень умный игрок. Качество, которое я больше всего ценю в футболистах, — это оперативное понимание игровой ситуации, а также быстрое нахождение её решения. Илкай обладает им. Он может исполнять самые разные роли на поле. Илкай — парень, который забивает голы и обладает индивидуальностью. Честно говоря, считаю, он исключительный футболист. Он один из лучших игроков Европы», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Сегодня, 2 ноября, "Манчестер Сити"на стадионе "Этихад — Сити оф Манчестер"в матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретится с "Саутгемптоном".