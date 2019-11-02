В Реале хотят помирить Зидана и Бэйла

Новости спорта:Руководство Реала желает, чтобы французский тренер нашел общий язык с 30-летним игроком.

Руководство мадридского клуба не устраивают натянутые отношения между Зинедином Зиданом и Гаретом Бэйлом, сообщает ESPN.

По информации источника, для клуба Бэйл по-прежнему является одним из главных исполнителей.

Руководство Реала хочет, чтобы Зинедин Зидан получил максимум от валлийца, ведь интересы команды превыше личных разногласий.

В этом сезоне Бэйл провел в футболке "сливочных" семь поединков, отметившись двумя голами и двумя ассистами.

Впрочем, конфликт может быть исчерпан, если Гарет Бэйл покинет Реал в зимнее трансферное окно.