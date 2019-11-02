Сульшер объяснил причины поражения МЮ против Борнмута

Новости спорта:Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер поделился своими впечатлениями после игры против Борнмута в АПЛ.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в матче 11-го тура АПЛ от "Борнмута" 0:1.

"Мы разочарованы, но когда ты приезжаешь на подобные выездные матчи, нужно контролировать игру. Мы не смогли этого сделать и не смогли забить. Нам не хватало определенного уровня в какие-то моменты.

Возможно, я должен был выпустить в стартовом составе других игроков. Думаю, мы неплохо начали матч, так что, вероятно, дело не в этом. Такие матчи нужно выигрывать. Мы разочарованы. Несмотря на это, нам нужно двигаться вперед. Первый гол всегда важен. Каждый раз, когда ты пропускаешь гол, это плохо, но мы разочарованы конкретно этим. У нас было время пару раз отобрать мяч. Надо сказать, победу принесли немного магии.

Ты всегда расстраиваешься поражению и оцениваешь форму, в которой находишься. Мы надеялись взять три очка. Сегодня мы сделали шаг назад. Но нам нужно встряхнуться и продолжать двигаться. Мы не смогли воспользоваться хорошим стартом, а затем волшебный момент принес им победу.

Иногда ты просто вынужден поднять руки и сказать: "Здорово исполнено", – рассказал наставник для BBC.